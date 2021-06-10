МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Власти России дополнительно выделяют 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россиянам вернули около миллиарда рублей по программе детского кешбэка

"В мае мы уже направили на такие цели 5 миллиардов рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 миллиарда. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха", — сказал Мишустин на заседании правительства.

По словам премьера, еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях.

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки, компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей.