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2021
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Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на кешбэк на детский отдых
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Власти России дополнительно выделяют 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В мае мы уже... ПРАЙМ, 10.06.2021
правительство рф, михаил мишустин, путевки, отдых, кешбэк, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Власти России дополнительно выделяют 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В мае мы уже направили на такие цели 5 миллиардов рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 миллиарда. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха", — сказал Мишустин на заседании правительства.
По словам премьера, еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях.
Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки, компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей.