МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Расширение числа полетов в Грецию из России на два в неделю, конечно, не сможет удовлетворить имеющийся спрос, но может считаться положительным знаком, заявили РИА Новости представители туристической отрасли.

Россия с 10 июня увеличила количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва — Афины на два в неделю.

"Увеличение количества рейсов по маршруту Москва — Афины положительным образом скажется на возможности россиян отдохнуть в стране, но не позволит удовлетворить весь спрос на данном направлении", — считает управляющий директор компании "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. В туроператоре Anex Tour в свою очередь отметили, что "открывшиеся" Афины не так популярны, как греческие острова Крит и Родос, на которые сейчас попасть сложно, поскольку прямых рейсов туда нет. Исследование показало, сколько россиян работают в отпуске

"Афины у нас не продавались, как раньше, так и сейчас. Сложность в том, что для начала работы с новой страной необходимо время на поиск партнеров, оценку целесообразности работы с тем или иным направлением и его инфраструктуры, расчет цен. Кроме того, необходимо обучить работе сотрудников и розничных партнеров. Поэтому на данный момент новых направлений, о которых мы могли бы сообщить, у нас не планируется", — добавили в пресс-службе Anex Tour.

Однако в Tez Tour сообщили, что к ним начинают активно приходить заявки на туры на Крит с авиаперелетом со стыковкой в Афинах. "Заезды запланированы с 26 июня по средам и субботам. При этом и путешественники, и туроператоры ждут разрешения на возобновление авиасообщения с популярными курортными регионами страны и возможности выставить чартерные полетные программы", — добавил Харитидис.

"В любом случае новые открытия стран и увеличение количества рейсов для отрасли является положительным знаком и говорят о динамике по постепенному выходу из кризисной ситуации", — заключили в Anex Tour.