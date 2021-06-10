НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — ПРАЙМ. Продажи туров на четвертый этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств откроются с 16 июня, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу, и можно будет покупать на осень — начиная с 1 октября по середину декабря", — сказала руководитель Ростуризма.

По ее словам, это отличная возможность купить туры в сезон, когда можно по акциям раннего бронирования поехать в любой регион и ещё получить кешбэк. Таким образом, можно выгодно спланировать свое путешествие на осень.

"Мы рассчитываем, что нам до 2 миллиардов может понадобиться на осеннее "окно", — сказала глава Ростуризма.

Ранее в рамках ПМЭФ Догузова сообщила о том, что со следующего года туристический кешбэк будет более фокусным и сконцентрированным на поддержке "низкого" сезона.

В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.

Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно на эту программу будет выделяться по 5 миллиардов рублей.