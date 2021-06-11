МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российский тележурналист Тимофей Баженов поддержал предложение вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой. Сутормина считает необходимым заморозить стоимость размещения в гостиницах. Об этом пишет "Российская газета".

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Пандемия оказала сильное влияние на туризм в нашей стране, заявил Баженов. Цены на проживание в отелях сильно завышены, многие граждане не могут себе позволить такой отдых, добавил журналист.

Стоимость внутреннего туризма в 2021 году взлетела по сравнению с 2020 годом на 35-40%, рассказало издание.

Ранее Елена Сутормина обратилась к Ростуризму с инициативой оказать господдержку внутренним туристам. Сутормина объяснила, что в июле количество доступных предложений для отдыха в России снизится на 20%, а в августе цен возрастут на 30-40%.

Предложено заморозить цены на гостиницы в разных регионах России:

  • в Краснодарском крае,
  • Крыму,
  • на Алтае,
  • на Северном Кавказе,
  • Дальнем Востоке,
  • озере Байкал,
  • в Карелии,
  • в Калининграде,
  • Москве,
  • Санкт-Петербурге.

"Ситуация требует вмешательства государства в регулирование стоимости на проживание. Роль государства в данной ситуации должна определяться взвешенным датированием услуг наряду с экономическими мерами, препятствующими росту цен", —резюмировал Баженов.