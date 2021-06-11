Журналист Баженов поддержал идею заморозить цены на отели
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российский тележурналист Тимофей Баженов поддержал предложение вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой. Сутормина считает необходимым заморозить стоимость размещения в гостиницах. Об этом пишет "Российская газета".
Пандемия оказала сильное влияние на туризм в нашей стране, заявил Баженов. Цены на проживание в отелях сильно завышены, многие граждане не могут себе позволить такой отдых, добавил журналист.
Стоимость внутреннего туризма в 2021 году взлетела по сравнению с 2020 годом на 35-40%, рассказало издание.
Ранее Елена Сутормина обратилась к Ростуризму с инициативой оказать господдержку внутренним туристам. Сутормина объяснила, что в июле количество доступных предложений для отдыха в России снизится на 20%, а в августе цен возрастут на 30-40%.
Предложено заморозить цены на гостиницы в разных регионах России:
- в Краснодарском крае,
- Крыму,
- на Алтае,
- на Северном Кавказе,
- Дальнем Востоке,
- озере Байкал,
- в Карелии,
- в Калининграде,
- Москве,
- Санкт-Петербурге.
"Ситуация требует вмешательства государства в регулирование стоимости на проживание. Роль государства в данной ситуации должна определяться взвешенным датированием услуг наряду с экономическими мерами, препятствующими росту цен", —резюмировал Баженов.
https://1prime.ru/tourism/20210611/833905424.html