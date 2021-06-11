МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российский тележурналист Тимофей Баженов поддержал предложение вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой. Сутормина считает необходимым заморозить стоимость размещения в гостиницах. Об этом пишет "Российская газета". Эксперт высказался о позиции США по "Северному потоку-2"

Пандемия оказала сильное влияние на туризм в нашей стране, заявил Баженов. Цены на проживание в отелях сильно завышены, многие граждане не могут себе позволить такой отдых, добавил журналист.

Стоимость внутреннего туризма в 2021 году взлетела по сравнению с 2020 годом на 35-40%, рассказало издание.

Ранее Елена Сутормина обратилась к Ростуризму с инициативой оказать господдержку внутренним туристам. Сутормина объяснила, что в июле количество доступных предложений для отдыха в России снизится на 20%, а в августе цен возрастут на 30-40%.

Предложено заморозить цены на гостиницы в разных регионах России:

в Краснодарском крае,

Крыму,

на Алтае,

на Северном Кавказе,

Дальнем Востоке,

озере Байкал,

в Карелии,

в Калининграде,

Москве,

Санкт-Петербурге.

"Ситуация требует вмешательства государства в регулирование стоимости на проживание. Роль государства в данной ситуации должна определяться взвешенным датированием услуг наряду с экономическими мерами, препятствующими росту цен", —резюмировал Баженов.