МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Цифровизация, "удаленка" и бюрократия сделали мировую авиацию уязвимой перед киберугрозами, а борьба с ними, в свою очередь, может вызвать подорожание авиаперевозок, сообщили РИА Новости эксперты дочерней компании Сбербанка в сфере кибербезопасности Bi.Zone. Эксперт рассказал, кто проиграет от высокой долларовой инфляции

"Одна из основных опасностей, с которой может столкнуться авиация из-за цифровых изменений, — это сложность в прогнозировании новых уязвимых точек. Стремительная цифровизация приближает момент, когда отрасль не успеет вовремя отреагировать на потенциальные угрозы, и они дорастут до кибератак с неожиданных сторон. Это, в свою очередь, отразится на стоимости перевозок, бесперебойности цепочек поставок или даже человеческих жизнях", — считают эксперты компании.

"Последствия действий киберпреступников в авиации не ограничиваются финансовым ущербом — это может быть и прямой вред здоровью людей", — приводятся в отчете слова директора по росту BiI.Zone Рустэма Хайретдинова.

В частности, он приводит такой пример: "Представьте, что простой сбой в логистической цепочке нарушает транспортировку донорской крови или повышает стоимость инфраструктурного объекта". "Авиакомпания вынужденно платит издержки и, как следствие, экономит в других областях. Отсюда возникают новые риски", — объясняет Хайретдинов. Названы способы повысить доход на пенсии

Кроме того, по данным экспертов, в числе ключевых киберугроз для авиационной отрасли остаются фишинг и атаки программ-вымогателей. Операторы последних резко активизировались в 2020–2021 годах: число атак на авиационные предприятия выросло на 365%. Что касается фишинга, то его вместе с другими методами социальной инженерии назвали первостепенной угрозой 87,2% респондентов Международного совета аэропортов (ACI) в 2020 году.

В феврале 2021 года крупная информационно-технологическая компания, предоставляющая системы обслуживания авиапассажиров, подтвердила, что подверглась многоуровневой кибератаке. Фирма заявила, что ее американские серверы были выведены из строя, а сам инцидент серьезно повлиял на глобальные цепочки поставок — при этом IT-системами этого производителя пользуется около 90% мировой авиационной промышленности, напомнили в Bi.Zone.