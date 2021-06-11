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Анталья ждет российскую делегацию для обсуждения авиасообщения
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Делегация российских инспекторов прибудет в ближайшее время в турецкую Анталью для обсуждения возобновления авиасообщения, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган... ПРАЙМ, 11.06.2021
авиасообщение, туризм, турция, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАИР, 11 июн — ПРАЙМ. Делегация российских инспекторов прибудет в ближайшее время в турецкую Анталью для обсуждения возобновления авиасообщения, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Что касается туризма, то наши министры налаживают контакты с британскими. Из России в Анталью приедет российская делегация, чтобы провести переговоры", — цитирует выступление Эрдогана в Стамбуле телеканал TRT Haber.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в четверг, что переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят позитивно, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны. По его словам, ожидается визит российской делегации, которая затем предоставит результаты поездки властям РФ, после чего будет решаться вопрос о возобновлении полетов.
Россия с 15 апреля из-за эпидситуации с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня.