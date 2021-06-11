МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Продажи туров в рамках четвертого этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на путевки в России могут стартовать в полночь 16 июня и закончиться вечером 31 июля, а отправиться в путешествие можно будет с 1 октября по 24 декабря текущего года, следует из проекта приказа Ростуризма, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

60-летие Всероссийского детского центра "Орленок"

Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на кешбэк на детский отдых

Проект также устанавливает перечень субъектов РФ, на территории которых предоставляется туристская услуга в рамках программы туристического кешбэка, сроки ее предоставления, а также определяет период оплаты стоимости туристской услуги. В настоящее время в РФ проходит третий этап программы кешбэка: он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.

"Определить, что оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом в период с 00 часов 00 минут по московскому времени 18 марта по 23 часа 59 минут 15 июня 2021 года или в период с 00 часов 00 минут по московскому времени 16 июня по 23 часа 59 минут по московскому времени 31 июля 2021 года", — говорится в проекте приказа.

Документ также устанавливает сроки предоставления туристской услуги, которая оплачена с 16 июня по 31 июля. Срок начала поездки в этом случае — не ранее 1 октября, но не позднее 22 декабря 2021 года, а срок окончания — не ранее 3 октября, но не позднее 24 декабря текущего года.