МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Продажи туров в рамках четвертого этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на путевки в России могут стартовать в полночь 16 июня и закончиться вечером 31 июля, а отправиться в путешествие можно будет с 1 октября по 24 декабря текущего года, следует из проекта приказа Ростуризма, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на кешбэк на детский отдых

Проект также устанавливает перечень субъектов РФ, на территории которых предоставляется туристская услуга в рамках программы туристического кешбэка, сроки ее предоставления, а также определяет период оплаты стоимости туристской услуги. В настоящее время в РФ проходит третий этап программы кешбэка: он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.

"Определить, что оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом в период с 00 часов 00 минут по московскому времени 18 марта по 23 часа 59 минут 15 июня 2021 года или в период с 00 часов 00 минут по московскому времени 16 июня по 23 часа 59 минут по московскому времени 31 июля 2021 года", — говорится в проекте приказа.

Документ также устанавливает сроки предоставления туристской услуги, которая оплачена с 16 июня по 31 июля. Срок начала поездки в этом случае — не ранее 1 октября, но не позднее 22 декабря 2021 года, а срок окончания — не ранее 3 октября, но не позднее 24 декабря текущего года.