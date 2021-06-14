2021-06-14T06:34:00+03:00
2021-06-14T06:36:18+03:00
2021-06-14T06:34:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210614/833924350.html
От чего стоит застраховаться перед турпоездкой в 2021 году
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские туристы получают возможность провести отпуск на различных курортах, поэтому часть рисков им необходимо застраховать, сообщила "Российская газета". В самой тяжелой... ПРАЙМ, 14.06.2021
туризм, пандемия, сочи, турция, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83231/51/832315167.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/51/832315167.jpg
https://1prime.ru/images/83231/51/832315166.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/51/832315166.jpg
https://1prime.ru/images/83231/51/832315165.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/51/832315165.jpg
https://1prime.ru/society/20210612/833915573.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российские туристы получают возможность провести отпуск на различных курортах, поэтому часть рисков им необходимо застраховать, сообщила "Российская газета".
В самой тяжелой ситуации окажутся туристы с положительным ПЦР-тестом, пишет российское издание.
"Сейчас это бестселлер. Турист получает медицинскую справку, и это объективная причина, по которой страховщик компенсирует расходы, связанные с отказом от поездки, не важно за рубеж или по России", — объяснила руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.
Специалисты рекомендуют согражданам обратиться к услугам отрасли медицинского страхования. Страховщики в текущем году покрывают расходы в случае заболевания COVID-19 общей медицинской страховкой.
На территории нашей страны медстраховка может быть использована вместе с обязательным медицинским страхованием (ОМС), прокомментировала Алчеева.
Для россиян доступны различные расширенные программы туристического страхования, которые могут сделать летний отдых комфортным и безопасным.