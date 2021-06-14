МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российские туристы получают возможность провести отпуск на различных курортах, поэтому часть рисков им необходимо застраховать, сообщила "Российская газета". Банки начнут зачислять пенсии только на карты "Мир"

В самой тяжелой ситуации окажутся туристы с положительным ПЦР-тестом, пишет российское издание.

"Сейчас это бестселлер. Турист получает медицинскую справку, и это объективная причина, по которой страховщик компенсирует расходы, связанные с отказом от поездки, не важно за рубеж или по России", — объяснила руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.

Специалисты рекомендуют согражданам обратиться к услугам отрасли медицинского страхования. Страховщики в текущем году покрывают расходы в случае заболевания COVID-19 общей медицинской страховкой.

На территории нашей страны медстраховка может быть использована вместе с обязательным медицинским страхованием (ОМС), прокомментировала Алчеева.

Для россиян доступны различные расширенные программы туристического страхования, которые могут сделать летний отдых комфортным и безопасным.