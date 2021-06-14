МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В июле и августе 2021 года самыми доступными для туристов окажутся Калининград и Сочи, отметила "Российская газета".

Максимальный рост цен в высшем ценовом сегменте отмечен на курортах Восточного берега Крыма:

Феодосия,

Коктебель,

Судак.

На этих курортах теперь можно отдохнуть на 87% дороже.

Спрос на отдых на юге страны значительно вырос в 2021 году и стал главной причиной резкого роста цен, пишет издание. Россияне рассказали, почему не готовы отказаться от наличных

За тур на одну неделю, куда включено проживание в Крыму, нужно будет заплатить около 47,4 тысячи рублей в июле, а в августе — 51,5 тысячи рублей.

Такой же турпакет в Сочи в июле в среднем стоит 38,4 тысячи рублей, в августе — в 37,6 тысячи рублей.

Самый дорогой курорт в 2021 году — Анапа. Россияне в июле заплатят за поездку туда 50,8 тысячи рублей, в августе — 53,2 тысячи рублей.

Теперь на других пляжных курортах туристам придется заплатить за отдых на 30-50% больше:

в Геленджике — на 46% в июле, а в августе — на 52%,

в Анапе — на 44% и 37%,

в Евпатории — на 58 и 53 %,

в Алуште — на 48% в июле и августе.

Среди направлений, которые остаются выгодны, можно выделить Калининградскую область и Башкирию. От чего стоит застраховаться перед турпоездкой в 2021 году

В Калининградской области можно отдохнуть, потратив на 10% больше средств, чем в 2020 году, если турист выберет эконом-сегмент.

Путевка в Башкирию в эконом-сегменте в этом году будет дороже на 15%, чем в прошлом году.