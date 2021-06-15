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https://1prime.ru/tourism/20210615/833936654.html
Россиян предупредили о перегруженности курортов Черного моря
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Черноморское побережье России перегружено, заявила в интервью "Известиям" руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Эксперт объясняет рост трафика до максимального ограничением... ПРАЙМ, 15.06.2021
туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Черноморское побережье России перегружено, заявила в интервью "Известиям" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Эксперт объясняет рост трафика до максимального ограничением авиасообщения с другими странами из-за коронавируса. Кроме того, сказывается и дефицит отелей современного уровня. Она допустила возможность строительства новых гостиниц с загрузкой на 20 тыс номеров.
"Сегодня на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах", — сравнила Догузова.