МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Черноморское побережье России перегружено, заявила в интервью "Известиям" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Эксперт объясняет рост трафика до максимального ограничением авиасообщения с другими странами из-за коронавируса. Кроме того, сказывается и дефицит отелей современного уровня. Она допустила возможность строительства новых гостиниц с загрузкой на 20 тыс номеров.

"Сегодня на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах", — сравнила Догузова.