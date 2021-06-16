МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В России уже в четвертый раз запустили программу продажи туров по России с частичной компенсацией их стоимости, пишет "Российская газета" со ссылкой на Ростуризм. Российские эксперты отправятся в Турцию для оценки эпидситуации

Кешбэк составит 20% от цены тура, но в размере, не превышающем 20 тыс рублей. Обязательное условие программы — оплачивать тур только картой "Мир".

Выбрать направление и вид отдыха можно на сайте мирпутешествий.рф.

Четвертый этап программы позволяет россиянам купить тур в любой регион до 31 июля, а путешествовать — с 1 октября до 24 декабря.