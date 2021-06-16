2021-06-16T12:49:35+03:00
2021-06-16T12:49:35+03:00
2021-06-16T12:49:35+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210616/833943545.html
Россияне могут снова купить тур с кешбэком
Туризм
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В России уже в четвертый раз запустили программу продажи туров по России с частичной компенсацией их стоимости, пишет "Российская газета" со ссылкой на Ростуризм. Кешбэк составит... ПРАЙМ, 16.06.2021
туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В России уже в четвертый раз запустили программу продажи туров по России с частичной компенсацией их стоимости, пишет "Российская газета" со ссылкой на Ростуризм.
Кешбэк составит 20% от цены тура, но в размере, не превышающем 20 тыс рублей. Обязательное условие программы — оплачивать тур только картой "Мир".
Выбрать направление и вид отдыха можно на сайте мирпутешествий.рф.
Четвертый этап программы позволяет россиянам купить тур в любой регион до 31 июля, а путешествовать — с 1 октября до 24 декабря.