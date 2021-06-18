МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) будет инициировать введение повышенного кешбэка для привитых от COVID-19 туристов, сообщил на пресс-конференции вице-президент – исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков. Собянин призвал начать ревакцинацию от коронавируса

Повышение темпов вакцинации сейчас выходит на первый план в связи с новым всплеском заражений коронавирусом в последние дни. Так, по данным оперативного штаба на 18 июня, число выявленных за сутки в РФ новых случаев COVID-19 стало максимальным с 1 февраля — 17 262, в том числе в Москве — 9056. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет: с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.

"Что касается нашей работы по реагированию на ситуацию, предлагаем и будем писать отдельные письма с предложением по вакцинации, чтобы дать дополнительный увеличенный кешбэк для тех, кто вакцинировался. Поддержим и идею рестораторов по выделению отдельных площадок для вакцинированных", — сказал Волков.

Ресторанная отрасль Москвы ранее предложила создать в заведениях так называемые свободные от COVID-19 зоны — без коронавирусных ограничений и только для вакцинированных посетителей. Собянин в пятницу сообщил в своем личном блоге, что такой эксперимент начнется в столице с 19 июня, для начала – в 15-20 заведениях. Россияне более лояльно стали относиться к идее ввести COVID-паспорта

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее на этой неделе заявлял, что сейчас важно нарастить темпы вакцинации в России и лето — наиболее благоприятный для этого период.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".