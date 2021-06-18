МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля, пишет Forbes со ссылкой на свои источники.

Такую возможность рассматривает оперштаб по борьбе с коронавирусом из-за перегруженности южных курортов России. Но окончательного решения еще нет.

"Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", — сказал один из собеседников делового издания.

По его словам, может быть открыто семь рейсов в неделю. Пока неизвестно, будут выполнять эти рейсы несколько авиакомпаний или только назначенный перевозчик — "Аэрофлот", сказал другой источник в одной из крупнейших авиакомпаний.

На данный момент в Турции находится российская делегация, которая должна оценить безопасность отдыха в Турции для россиян.