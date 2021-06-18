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2021
https://1prime.ru/tourism/20210618/833969694.html
СМИ сообщили о дате открытия Турции для россиян
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Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля, пишет Forbes со ссылкой на свои источники. Такую возможность рассматривает оперштаб по борьбе с коронавирусом из-за... ПРАЙМ, 18.06.2021
туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля, пишет Forbes со ссылкой на свои источники.
Такую возможность рассматривает оперштаб по борьбе с коронавирусом из-за перегруженности южных курортов России. Но окончательного решения еще нет.
"Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", — сказал один из собеседников делового издания.
По его словам, может быть открыто семь рейсов в неделю. Пока неизвестно, будут выполнять эти рейсы несколько авиакомпаний или только назначенный перевозчик — "Аэрофлот", сказал другой источник в одной из крупнейших авиакомпаний.
На данный момент в Турции находится российская делегация, которая должна оценить безопасность отдыха в Турции для россиян.