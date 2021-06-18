МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российские туроператоры готовы незамедлительно возобновить чартерные рейсы в Турцию после возобновления авиасообщения, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Россия возобновляет авиасообщение с Турцией 22 июня

"Если с 22 июня откроют полномасштабное сообщение с Турцией, то с 22 числа они и полетят. Проще всего будет поставить чартерные рейсы, но и регулярные авиакомпании тоже восстановят рейсы в системах бронирования, и можно будет их использовать… Но это будет возможно только в том случае, если будут даны все разрешения", — сказал Горин.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценивает количество туристов, готовых отправиться в Турцию, в более чем 1 миллион человек, сообщил Горин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу заявила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

"Количество туристов, которые ожидали открытия Турции, переносили туры — это, по нашим оценкам, свыше 1 миллиона человек, которые ранее не могли отправиться в путешествие. Сейчас и забронированные туры можно будет выполнить", — сказал Горин.

"Это (возобновление авиасообщения — ред.) хорошо как для туристов, так и для туркомпаний, это улучшит, в том числе, предложение в туризме и здоровую конкуренцию между направлениями и странами", — добавил собеседник агентства. Россия возобновляет полеты в США, Болгарию и Италию с 28 июня

Авиакомпания S7 ждет публикации официальных документов по возобновлению авиасообщения с Турцией, готова оперативно запустить рейсы в страну, сообщила РИА Новости представитель компании.

"S7 Airlines ждет публикации официальных документов от российских властей с деталями по возобновлению авиасообщения и готова запустить рейсы в Турцию в оперативном порядке", — сказала собеседница агентства.