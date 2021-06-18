МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Туроператоры ожидают ажиотажного спроса на турецкие курорты со стороны российских туристов, сообщили РИА Новости опрошенные представители туротрасли.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

"Турция — самое популярное летнее туристическое направление, традиционно оно пользуется высоким спросом у семей с детьми, так как в турецких отелях есть вся необходимая инфраструктура для гостей от мала до велика. Восстановление полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня позволит россиянам отдохнуть на теплом море и зарядиться энергией, укрепить иммунитет, а туроператоры смогут выполнить обязательства перед туристами, чей отдых не состоялся из-за введенных ограничений", — сообщили в туроператоре "TUI Россия".

В туроператоре Tez Tour отметили, что также ждут повышенного спроса со стороны российских туристов. "На первые вылеты ожидается ажиотажный спрос. Подобная ситуация уже наблюдалась после восстановления авиасообщения с рядом популярных стран летом 2020 года", — сказали в пресс-службе компании.

В свою очередь, туроператор "Интурист" посчитал, какое количество туристов сможет отправить в Турцию в этом сезоне. "Обычно за сезон мы перевозили до 1 миллиона туристов, ну и сезон у нас начинался с 1 апреля. А сейчас мы уже потеряли три месяца, соответственно, цифры будут меньше. Все будет зависеть о того, какое количество авиарейсов смогут поставить авиакомпании. Чартерная перевозка зависит от спроса — если он высокий, то рейсов будет больше", — добавили в компании

Туроператоры отмечают, что, учитывая количество зависших броней и людей, которые не смогли отправиться на майские праздники и в июне, некоторым путешественникам придется немного подождать. "Туристам стоит набраться терпения, потому что, в первую очередь, мы обработаем ближайшие даты вылета. Плюс с сегодняшнего дня открываются продажи Кипра, и за выходные будет высокое количество бронирований", — сказали в "Интуристе".

КОГДА ПОЛЕТИТ ПЕРВЫЙ ЧАРТЕР

"Отдел бронирования активно сверяется с заявками, и я думаю, что либо 22, либо с 25 июня полетят чартерные рейсы. Все зависит от того, насколько быстро авиаперевозчики смогут согласовать расписание с аэропортами и рейсы появятся в расписании. Но мы приложим все усилия, чтобы полететь прямо с 22 числа", — сказали в пресс-службе "Интуриста".

В Tez Tour уточнили, что им понадобится неделя для подготовки чартеров. "Первые чартерные рейсы в Турцию могут состояться уже через пять-семь дней с момента официального возобновления авиасообщения со страной", — сообщили в компании.

"Все будет зависеть от того насколько оперативно будут выдаваться допуски. Сейчас все компании, которые работают с Турцией, заинтересованы в оперативном возобновлении работы", — добавили в Anex Tour. Готовы моментально отправить туристов в Турцию и в "TUI Россия". "Мы спланировали полетные программы и будем готовы начать их выполнение, как только авиакомпании получат разрешение от Росавиации", — подчеркнули в пресс-службе компании.

ЦЕНЫ

В "Интуристе" подсчитали, во сколько обойдет российским туристам отдых в Турции на двоих с 25 июня. "Цены не менялись сильно, а даже наоборот, благодаря снижению курса евро стоимость туров будет ниже. Так, стандартный тур на семь ночей с завтраком в трехзвездочном отеле обойдется в 25,4 тысячи рублей. Но больше всего россияне любят отели пять звезд с системой "все включено". И такая поездка обойдется в 39,9 тысячи рублей", — рассказали в туроператоре.

"Цены вряд ли сильно изменятся в сравнении с ценами весной на летние заезды", — считают в Anex Tour. Представители отрасли уверены, что навстречу пойдут и турецкие отельеры, которые организуют выгодные условия и акции для туристов. "Турецкие отели с нетерпением ждут российских туристов в надежде увеличить свою текущую загрузку. И, с высокой долей вероятности, на первом этапе после открытия авиасообщения будут готовы предложить гостям выгодные условия размещения по стоимости раннего бронирования. Однако с увеличением количества заявок на отдых в стране уровень цен на проживание, скорее всего, повысится", — считают в Tez Tour.