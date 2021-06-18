МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Интерес россиян к турам в Турцию вырос в семь раз за первый час после заявления об открытии авиасообщения с 22 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel. Туроператоры готовы немедленно возобновить чартеры в Турцию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

"Спрос на туры в Турцию вырос в семь раз за час с момента объявления о возобновлении прямого авиасообщения со страной", — сказали в сервисе.

По данным турсервиса, в 2020 году турецкие курорты всего за 20 дней августа сформировали 52% всех летних продаж со средним чеком 95,8 тысячи рублей. Прямое авиасообщение с турецкими курортами летом 2020 года было приостановлено вплоть до 10 августа.

"На данный момент минимальная стоимость туров в Турцию на двоих на семь дней начинается от 27 тысяч рублей. В стоимость включен перелет, проживание в отеле три звезды с завтраками, трансфером и медицинской страховкой", — уточнили в сервисе.

Самый доступный тур в четырехзвездочный отель с вылетом в июне на двоих на семь дней доступен за 33 тысячи рублей. Пятизвездочный отель с системой "все включено" обойдется в 42 тысячи рублей.

"Для въезда в Турцию нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее 72 часов до вылета — оригинал с синей печатью или электронная версия с QR-кодом. Тест не требуется, если у туриста есть сертификат о завершенной более 14 дней назад вакцинации или справка о наличии антител", — добавили в компании.