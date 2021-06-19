МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Туроператор "Интурист" возобновляет полетную программу в Анталью с 22 июня с авиакомпанией Red Wings, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.

"Вылеты стартуют с 22 июня из города Казань. С 23 июня — из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Кавказских Минеральных Вод согласно авиарасписанию на сайте туроператора", — сообщили в компании.

Туристам, чьи туры должны были стартовать 22 июня, будет предложена пересадка на рейсы с началом вылета 23 июня без изменения стоимости тура и доплат. "Аэрофлот" откроет дополнительные рейсы в Стамбул

"О старте вылетов рейсов из других городов на крыльях авиакомпании AZUR AIR и полетной программе в Даламан будет объявлено в ближайшее время", — добавили в компании.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Ранее полеты в Турцию выполняли S7, "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind, Royal Flight, "Ютэйр", "Победа" и Red Wings.