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https://1prime.ru/tourism/20210620/833983007.html
Посол России в США призвал к равноправному диалогу по визовым вопросам
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Разговор с США по проблеме виз должен вестись только на равноправной основе, решать проблему через требования, которые выдвигает "порой" Вашингтон, не получится, заявил... ПРАЙМ, 20.06.2021
визы, сша, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НЬЮ-ЙОРК, 20 июн — ПРАЙМ. Разговор с США по проблеме виз должен вестись только на равноправной основе, решать проблему через требования, которые выдвигает "порой" Вашингтон, не получится, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Я знаю, что российские журналисты испытывают серьезные трудности, в частности в визовом вопросе. Это одна из проблем, по которой надо садиться и детально говорить", — сказал Антонов.
"И решать данную проблему через требования, которые порой американские коллеги выдвигают нам, не получится. Это должно быть только на равноправной основе",- подчеркнул он.
Антонов добавил, что у РФ и США "очень серьезные проблемы". "Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы", — заключил он.