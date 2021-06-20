НЬЮ-ЙОРК, 20 июн — ПРАЙМ. Разговор с США по проблеме виз должен вестись только на равноправной основе, решать проблему через требования, которые выдвигает "порой" Вашингтон, не получится, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Я знаю, что российские журналисты испытывают серьезные трудности, в частности в визовом вопросе. Это одна из проблем, по которой надо садиться и детально говорить", — сказал Антонов.

"И решать данную проблему через требования, которые порой американские коллеги выдвигают нам, не получится. Это должно быть только на равноправной основе",- подчеркнул он.

Антонов добавил, что у РФ и США "очень серьезные проблемы". "Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы", — заключил он.