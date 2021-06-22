МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Россия во вторник снимает введенные с 15 апреля ограничения на авиасообщение с Турцией, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Малый бизнес пожаловался на завышенные зарплатные ожидания россиян

Полеты между РФ и Турцией были приостановлены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. Исключением стали перелеты, необходимые для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую" и вывоза россиян, находящихся в Турции с целью отдыха, а также два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. Решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения было принято по итогам визита делегации РФ в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов.

Ряд авиакомпаний уже сообщил о планах начать полеты в Турцию. "Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также начнет полеты в Анталию, Бодрум, Даламан. Лоукостер "Победа" с 1 июля начнет летать из московского "Внуково" сразу в два аэропорта Антальи — Анталью и Газипашу. "ЮТэйр" возобновит рейсы из Грозного и Махачкалы в Стамбул, а также планирует полеты в Анталию из Тюмени, Грозного и Махачкалы. S7 и Azur air также заявили о готовности совершать рейсы в Турцию.

Как сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, российские туроператоры готовы незамедлительно возобновить чартерные рейсы в Турцию. Так, 22 июня туроператор "Интурист" отправит первый чартерный рейс в Анталью из Казани.

По оценкам АТОР количество туристов, которые ожидали открытия Турции и переносили туры составляет более чем 1 миллион человек. В ассоциации уверены, что возобновление авиасообщения положительно скажется как на отдыхе туристов, так и на работе туркомпаний. Это улучшит, в том числе, предложение в туризме и здоровую конкуренцию между направлениями и странами. IKEA и Рокфеллеры вложат миллиард долларов в "зеленую" энергию

Представители отрасли уже в первые часы после объявления об открытии фиксировали ажиотажный спрос на курорты турецкого побережья. По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, интерес к турам в эту страну вырос в семь раз за первый час после заявления об открытии авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.

К настоящему времени также уже разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию, Албанию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку. Кроме того, ранее были разрешены полеты в Танзанию, но из-за эпидемиологической обстановки полеты в страну были приостановлены.