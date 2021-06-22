МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Спрос на российские курорты, в числе которых Крым, курорты Краснодарского края, Калининградская область, Санкт-Петербург, снизился пропорционально на 50% за неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования туров Level.Travel. В Берлине призвали не использовать "Северный поток-2" против Украины

"Спрос на все российские курорты снизился пропорционально на 50% за выходные 19-20 июня, по сравнению с выходными 12-13 июня. В числе курортов, куда упал спрос, абсолютно все популярные места для отдыха — Крым, Сочи, курорты Краснодарского края, Калининградская область, Санкт-Петербург и другие", — сообщили в сервисе.

"Это довольно закономерный результат. Большинство организованных туристов летом выбирают пляжный отдых, поэтому российские морские курорты уже не первую неделю переполнены. В Турции же, в свою очередь, сейчас высокий сезон — прекрасная комфортная погода, по сравнению с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), огромное количество свободной качественной инфраструктуры, в отличие от российских курортов и сравнительно невысокие цены — от 37 тысяч рублей на двоих на семь дней", — добавили в компании.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в эту страну из России начнут осуществляться регулярные и чартерные рейсы.