2021-06-22T00:27:00+03:00
2021-06-22T00:51:16+03:00
2021-06-22T00:27:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210622/833994099.html
Спрос на российские курорты упал на 50% за неделю, сообщил сервис
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Спрос на российские курорты, в числе которых Крым, курорты Краснодарского края, Калининградская область, Санкт-Петербург, снизился пропорционально на 50% за неделю, сообщили РИА... ПРАЙМ, 22.06.2021
туризм, калининград, краснодар, анталья, санкт-петербург, крым, турция, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83392/44/833924459.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83392/44/833924459.jpg
https://1prime.ru/images/83392/44/833924458.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83392/44/833924458.jpg
https://1prime.ru/images/83392/44/833924446.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83392/44/833924446.jpg
https://1prime.ru/gas/20210621/833990880.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Спрос на российские курорты, в числе которых Крым, курорты Краснодарского края, Калининградская область, Санкт-Петербург, снизился пропорционально на 50% за неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования туров Level.Travel.
"Спрос на все российские курорты снизился пропорционально на 50% за выходные 19-20 июня, по сравнению с выходными 12-13 июня. В числе курортов, куда упал спрос, абсолютно все популярные места для отдыха — Крым, Сочи, курорты Краснодарского края, Калининградская область, Санкт-Петербург и другие", — сообщили в сервисе.
"Это довольно закономерный результат. Большинство организованных туристов летом выбирают пляжный отдых, поэтому российские морские курорты уже не первую неделю переполнены. В Турции же, в свою очередь, сейчас высокий сезон — прекрасная комфортная погода, по сравнению с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), огромное количество свободной качественной инфраструктуры, в отличие от российских курортов и сравнительно невысокие цены — от 37 тысяч рублей на двоих на семь дней", — добавили в компании.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в эту страну из России начнут осуществляться регулярные и чартерные рейсы.