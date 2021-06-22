МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Турпоток из России в Турцию до конца сентября может составить около 3 миллионов человек, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Разворот. Почему россияне не рвутся на отдых в Турцию

"По оценкам аналитической службы АТОР, при сохранении нынешней динамики бронирования и цен, а также при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений турпоток из России в Турцию на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул, с 22 июня до конца сентября может составить около 3 миллионов человек", — сказала Ломидзе.

Глава ассоциации подчеркнула, что в эту цифру включены также путешественники, которые не смогли отправиться в Турцию в апреле-июне.

Ломидзе также считает, что "высокий" сезон может продлиться и в октябре – при условии хорошей погоды и благоприятных цен. Российские туристы начали менять путевки в пользу Турции

"Летний сезон 2021 года для Турции в плане российского турпотока, безусловно, будет лучше, чем прошлый: начало в июне, а не в августе, расширена география полетов. В 2020 году полеты в Турцию начинались из семи городов, затем список постепенно расширился до 21 города. Летом этого года полеты в Турцию разрешены из 32 городов России", — добавила глава АТОР.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в эту страну из России начинают осуществляться регулярные и чартерные рейсы.