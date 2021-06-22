МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Россияне раскупили все дешевые туры в Турцию, остались только более дорогие, что приводит к росту средней стоимости поездки в эту страну, сообщили РИА Новости представители туротрасли. В АТОР спрогнозировали, сколько россиян поедет в Турцию этим летом

"Россияне раскупили все дешевые туры в Турцию. То есть не туры подорожали, а в первую очередь бронируется и выбирается все самое бюджетное. Как только самые дешевые предложения уходят из продажи, минимальные цены становятся выше", — сказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как сообщили РИА Новости в сервисе бронированию туров Level.Travel, в течение первых дней продаж минимальная стоимость тура в Турцию выросла примерно на 10 тысяч рублей.

"Еще в пятницу купить тур на семь дней на двоих в отель с тремя звездами можно было за 27 тысяч рублей, включая перелет туда-обратно из Москвы, проживание, трансфер и страховку, в отель четыре звезды — за 33 тысячи рублей, в пять звёзд — за 42 тысячи. Сегодня же минимальная стоимость аналогичных туров составляет 37 тысяч, 43 тысячи и 55 тысяч рублей соответственно", — сообщили в сервисе. Российские туристы начали менять путевки в пользу Турции

В свою очередь, в туроператоре Tez Tour отметили, что стоимость туров в Турцию за неделю выросла. "Стоимость туров в Турцию выросла за неделю, по сравнению с 15 июня, в среднем на 15%", — сказали в компании.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в эту страну из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.