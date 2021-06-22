МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Билеты из Москвы в Анталью в день возобновления полетов стоят от 14 тыс рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Aviasales. Разворот. Почему россияне не рвутся на отдых в Турцию

По данным аналитиков компании, спрос на турецкое направление увеличился в 2,7 раза. При этом полет в Стамбул из Москвы и обратно обойдется в 19 тыс рублей, в Даламан — 8 тыс, в Анкару — 22 тыс, в Газипашу — 23 тыс рублей.

Как передает агентство, рейсы будут выполняться не только из Москвы, но и из регионов.

На сайте Ассоциации туроператоров России уточняется, что о запуске регулярных перевозок объявили авиакомпании Pegasus, S7 Airlines, "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Turkish Airlines, "Азимут" и "ЮТэйр".