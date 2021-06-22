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Названа оптимальная стоимость авиабилетов в Турцию
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Билеты из Москвы в Анталью в день возобновления полетов стоят от 14 тыс рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Aviasales. По данным аналитиков компании, спрос на... ПРАЙМ, 22.06.2021
отпуск, турция, туризм, новости, бизнес, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Билеты из Москвы в Анталью в день возобновления полетов стоят от 14 тыс рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Aviasales.
По данным аналитиков компании, спрос на турецкое направление увеличился в 2,7 раза. При этом полет в Стамбул из Москвы и обратно обойдется в 19 тыс рублей, в Даламан — 8 тыс, в Анкару — 22 тыс, в Газипашу — 23 тыс рублей.
Как передает агентство, рейсы будут выполняться не только из Москвы, но и из регионов.
На сайте Ассоциации туроператоров России уточняется, что о запуске регулярных перевозок объявили авиакомпании Pegasus, S7 Airlines, "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Turkish Airlines, "Азимут" и "ЮТэйр".