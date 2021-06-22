МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Forbes составил список стран, доступных в карантинных условиях стран. В издании выбирали страны по нескольким критериям: страна не требует от туристов более чем пятидневного карантина по прибытии, если до нее можно долететь прямым авиарейсом, если туроператоры предлагают туры в эту страну, если для посещения страны не нужна виза, если для посещения страны не нужен ПЦР-тест на коронавирус, если ПЦР-тест нужен, но его можно заменить либо справкой о прививке "Спутником V", либо справкой о перенесенном COVID-19, либо отрицательным тестом на антитела, если по прилете не требуется самоизоляция. Разворот. Почему россияне не рвутся на отдых в Турцию

В итоге, больше баллов набрали три страны — Абхазия, Армения и Турция (по 5 баллов).

Чтобы попасть в Абхазию, не нужно соблюдать никаких требований, пишет издание, а для поездки в Армению и Турцию придется сдать ПЦР-тест либо предъявить справку о вакцинации "Спутником V". В Турции также примут справку о наличии антител.

По словам опрошенных изданием экспертов, чуть более требовательны к российским туристам Мальдивы, Марокко, Мексика, Греция, Сербия и Хорватия. При этом Мексика — самая простая по части организации поездки. Названа оптимальная стоимость авиабилетов в Турцию

"На въезд в страну сейчас не действуют никакие ограничительные меры, исключение — ПЦР-тест для тех, кто следует транзитом через другие страны", цитирует издание гендиректора Tez Tour Россия Воскана Арзуманова.

"Даже визу в Мексику можно оформить онлайн", — добавляет другой собеседник делового журнала гендиректор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Станислав Сацук.