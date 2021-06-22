СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — ПРАЙМ. Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова призвала туристов не спешить менять путевки на отдых в Турции, так как на российских курортах отдыхать безопаснее. Разворот. Почему россияне не рвутся на отдых в Турцию

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали отправляться регулярные и чартерные рейсы. По прогнозам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, турпоток из России в Турцию до конца сентября может составить около 3 миллионов человек.

"Не стоит спешить менять путевки, менять Крым на отдых за границей. Еще есть определенные ограничения и угрозы, связанные с пандемией коронавируса. Вирус никуда не делся, он есть, поэтому безопасней отдых на родине, чем за границей, особенно это касается семейного отдыха с детьми", — сказала РИА Новости Стамбульникова.

По ее словам, на сегодня глобальных отказов от отдыха в Крыму нет. "Как это обычно, до 5%. Это нормальная статистика возвратов и отказов. Я думаю, что у наших граждан сработает здравый смысл и этот год, по крайней мере, они воздержатся от поездок за границу", — подчеркнула глава ассоциации. Перечислены самые доступные для российских туристов страны

По ее словам, учитывая нынешние реалии, на первом месте в отдыхе должна стоять его безопасность.

"Турция, конечно, красивая страна, но такого богатого разнообразия, как есть в Крыму, там нет", — добавила Стамбульникова.