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2021
https://1prime.ru/tourism/20210622/834002828.html
Стоимость авиабилетов на курорты Греции резко снизилась
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Перелеты из Москвы в Грецию существенно подешевели, пишет TourDom.ru со ссылкой на "Трэвел Президиум". По информации экспертов сообщества, тариф эконом класса Москва — Афины —... ПРАЙМ, 22.06.2021
авиабилеты, авиасообщение, греция, туризм, туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Перелеты из Москвы в Грецию существенно подешевели, пишет TourDom.ru со ссылкой на "Трэвел Президиум".
По информации экспертов сообщества, тариф эконом класса Москва — Афины — Москва стоит 51 тыс рублей. Несколько дней назад билет в Афины можно было купить не меньше, чем за 80 тыс рублей.
Бизнес-класс тоже подешевел и стоит от 71 тыс рублей.
Самое бюджетное направление Салоники: его можно купить за 36 тыс рублей туда и обратно. Эксперты отмечают, что еще неделю назад авиабилет на это направление стоил примерно 113 тыс рублей.
В сообществе объясняют резкое снижение цен открытием и увеличением регулярных рейсов из России.
Портал также сообщает, что туроператоры готовы к массовой продаже авиабилетов на греческие курорты.