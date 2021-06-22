МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Перелеты из Москвы в Грецию существенно подешевели, пишет TourDom.ru со ссылкой на "Трэвел Президиум". Перечислены самые доступные для российских туристов страны

По информации экспертов сообщества, тариф эконом класса Москва — Афины — Москва стоит 51 тыс рублей. Несколько дней назад билет в Афины можно было купить не меньше, чем за 80 тыс рублей.

Бизнес-класс тоже подешевел и стоит от 71 тыс рублей.

Самое бюджетное направление Салоники: его можно купить за 36 тыс рублей туда и обратно. Эксперты отмечают, что еще неделю назад авиабилет на это направление стоил примерно 113 тыс рублей.

В сообществе объясняют резкое снижение цен открытием и увеличением регулярных рейсов из России.

Портал также сообщает, что туроператоры готовы к массовой продаже авиабилетов на греческие курорты.