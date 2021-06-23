МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Министерство торговли Турции предупредило туристов о фейковых рекламных акциях гостиниц и активизации мошенников. В частности, пишет Турпром, злоумышленники "подготовились" к приезду российских туристов, часть из которых бронируют отели самостоятельно либо напрямую на сайтах самих гостиниц. Врач рассказал, к чему ведет отказ от вакцинации

"Важно проверять правильность предложений о размещении, полученных из социальных сетей или каналов электронной почты, чтобы не стать жертвой аферистов", — отмечают турецкие власти.

В ведомстве подчеркнули, что путешественники должны удостовериться: у объекта в наличии есть сертификат эксплуатации от министерства культуры и туризма, он соответствует количеству звезд, указанным в рекламе объекта. Только после этого можно бронировать гостиничные номера.

В договорах, которые составляются онлайн, также нужно проверять адрес, название и контактную информацию на веб-сайте, на котором производится бронирование. Стоит убедиться: информация об объекте или туристическом агентстве зафиксирована профессиональными ассоциациями.

Также россиянам нужно удостовериться, что веб-сайт, на котором будет выполнено бронирование, есть в информационной системе электронной торговли (ETBIS).