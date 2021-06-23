МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ростуризм направил туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Туристов предупредили о мошенниках в Турции

"Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений", — говорится в сообщении.

Ростуризм также напомнил туроператорам, что они обязаны "обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года" или вернуть средства туристам.

"Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в прошлом году туры удалось сократить с 44 до 7 миллиардов рублей, то есть более чем в шесть раз. Из оставшейся задолженности 5 миллиардов рублей — это поездки в Турцию. Мы обратились к туроператорам с просьбой закрыть эту задолженность в первую очередь, чтобы люди, которые больше года ждали отдыха, смогли отдохнуть", — пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.

"У нас также есть туристы, поездки которых перенеслись из-за "закрытия" Турции этой весной, долг по ним сейчас превышает 40 миллиардов рублей с глубиной бронирования до конца сентября. Мы рассчитываем, что туроператоры максимально четко и оперативно выполнят все свои текущие обязательства перед туристами. Это наша важнейшая задача. При этом на первом месте должна стоять безопасность людей и соблюдение всех необходимых мер предосторожности", — уточнила глава ведомства.