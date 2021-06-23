АНКАРА, 23 июн — ПРАЙМ. Турция ожидает в этом году 4-4,5 миллиона российских туристов, сезон будет продлен до конца ноября, заявил РИА Новости глава пресс-службы Ассоциации туроператоров республики (TURSAB) Серкан Тахмаз. Голикова заявила, что Турция обеспечит безопасность российских туристов

Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла введенные ограничения.

"Если не будет никаких негативных ситуаций с прекращением полетов и других воздействий на рынок, то с учетом отложенного спроса и интереса россиян к Турции мы прогнозируем продление туристического сезона в нашей стране до конца ноября и ожидаем до конца года из России 4-4,5 миллиона туристов", — сказал Тахмаз.

По его словам, достичь цифры в 7 миллионов российских гостей, как в 2019 году, "не представляется возможным, потому что сезон был открыт поздно".

Он добавил, что начиная с 22 июня, когда было открыто авиасообщение с Россией, из 144 рейсов, который принял аэропорт Антальи в течение суток, более 40 прибыли из России.