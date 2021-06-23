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Турция продлит туристический сезон до конца ноября
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Турция ожидает в этом году 4-4,5 миллиона российских туристов, сезон будет продлен до конца ноября, заявил РИА Новости глава пресс-службы Ассоциации туроператоров республики... ПРАЙМ, 23.06.2021
отпуск, турция, туризм, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 23 июн — ПРАЙМ. Турция ожидает в этом году 4-4,5 миллиона российских туристов, сезон будет продлен до конца ноября, заявил РИА Новости глава пресс-службы Ассоциации туроператоров республики (TURSAB) Серкан Тахмаз.
Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла введенные ограничения.
"Если не будет никаких негативных ситуаций с прекращением полетов и других воздействий на рынок, то с учетом отложенного спроса и интереса россиян к Турции мы прогнозируем продление туристического сезона в нашей стране до конца ноября и ожидаем до конца года из России 4-4,5 миллиона туристов", — сказал Тахмаз.
По его словам, достичь цифры в 7 миллионов российских гостей, как в 2019 году, "не представляется возможным, потому что сезон был открыт поздно".
Он добавил, что начиная с 22 июня, когда было открыто авиасообщение с Россией, из 144 рейсов, который принял аэропорт Антальи в течение суток, более 40 прибыли из России.