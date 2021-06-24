МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Специалисты туристической отрасли проанализировали эпидемиологическую ситуацию и оценили опасность поездок россиян на турецкие курорты, пишет "Лента.ру" со ссылкой на представителей индустрии. Голикова заявила, что Турция обеспечит безопасность российских туристов

Как рассказал руководитель пресс-службы "Интуриста", в настоящее время в Турции осуществляется жесткий контроль над соблюдением мер безопасности. В частности, в отелях строго следят за ношением масок. Производится тщательная уборка всех номеров и общественных мест с применением антисептиков, избегаются столпотворения людей.

В свою очередь публичный эксперт по туризму, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр отметила, что открытие для российских туристов Турции является хорошей новостью для "изголодавшихся по морю людей". Она добавила, что российское черноморское побережье не может удовлетворить многомиллионный спрос. Из-за этого на пляжах все "лежат друг на друге".

"Если бы вы видели меры, которые соблюдаются в Турции и в Дубае, вы бы поняли, что находиться там даже безопаснее, чем, возможно, в Москве", — подытожила эксперт.