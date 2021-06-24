МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Туроператор Tez Tour ожидает ажиотажный спрос на туры в Грецию со стороны россиян и с 10 июля расширяет полетную программу на курорты страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Туристов предупредили о мошенниках в Турции

Россия с 28 июня увеличивает число рейсов в несколько уже открытых для полетов стран, включая Грецию — так, будут запушены регулярные рейсы на греческие курорты. "На первые вылеты ожидается ажиотажный спрос. Подобная ситуация уже наблюдалась после восстановления авиасообщения с рядом популярных стран летом 2020 года", — сказали в туроператоре.

Tez Tour с 10 июля будет выполнять полетную программу на разрешенных регулярных рейсах авиакомпании Aegean Airlines по трем курортным направлениям: Крит, Родос и Корфу. Вылеты из Москвы на Крит (Ираклион), Родос и Корфу с 10 июля запланированы четыре раза в неделю.

Помимо этого, российские туристы с 23 июня по средам уже отправляются на Родос на прямых рейсах авиакомпании "Уральские авиалинии". "Первые туристы уже прибыли на остров и наслаждаются долгожданным греческим отпуском в полной мере", — уточнили в пресс-службе. С 26 июня по 7 июля туристы смогут улететь в Ираклион из Москвы со стыковкой в Афинах. Голикова заявила, что Турция обеспечит безопасность российских туристов

Стоимость туров в Грецию в июле длительностью от семи ночей и проживанием в трехзвездочном отеле на завтраках начинается от 91,3 тысячи рублей на двоих. В ближайшие даты на аналогичных условиях можно оправиться по цене от 89,5 тысячи рублей на двоих. "С увеличением количества заявок на отдых в стране уровень цен на отдых скорее всего повысится", — добавили в туроператоре.

Россиянам для въезда в Грецию необходимо иметь при себе один из документов: сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией или справку из уполномоченной лаборатории с отрицательным диагнозом РАПИД (антиген) теста на COVID-19, которая выдана за 48 часов до прибытия в Грецию.