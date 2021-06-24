МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Ограничения из-за коронавируса, которые начнут действовать в Москве с 28 июня, серьезно снизят потоки туристов в столицу и могут ограничить путешественников в походе в ресторан, полагает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В Подмосковье могут начать пускать в транспорт только по QR-коду

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на "Госуслугах".

"Это серьезное ограничение для всех приезжающих в Москву, которое снизит потоки путешественников в столицу, потому что делает некомфортным пребывание в городе", — сказала Ломидзе.

"Наглядный пример: гости приезжают в Москву из Санкт-Петербурга и собираются погулять по городу. Они сдали ПЦР-тест в своем городе, а он не подходит, и им нужно сдать тест именно в Москве. В течение суток им негде питаться, кроме как в гостинице", — добавила она. Так, из указа мэра столицы следует, что общепит в гостиницах и хостелах Москвы будет с 28 июня доступен для постояльцев гостиниц без предъявления QR-кода.

Ломидзе также отметила, что большие неудобства это создает и иностранным туристам, которым необходимо каждые три дня делать платный ПЦР-тест, чтобы пройти в ресторан. Помимо них, пострадают и те, кто приедет в столицу на день в командировку.