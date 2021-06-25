МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к властям Краснодарского края и после 1 августа не закрывать отели для туристов с отрицательным ПЦР-тестом, сообщают СМИ. Ростуризм рекомендует туристам вакцинироваться от COVID-19

Краснодарский край принял решение с 1 августа принимать на курорты россиян только с наличием сертификата о вакцинации от коронавируса. Для непривитых планируется закрыть гостиницы Анапы, Сочи, Геленджика.

По словам самой Догузовой, она попросила губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева принимать туристов с отрицательными тестами.