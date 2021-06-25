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https://1prime.ru/tourism/20210625/834031857.html
Ростуризм заступился за непривитых россиян
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Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к властям Краснодарского края и после 1 августа не закрывать отели для туристов с отрицательным ПЦР-тестом, сообщают СМИ... ПРАЙМ, 25.06.2021
туризм, новости, бизнес, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к властям Краснодарского края и после 1 августа не закрывать отели для туристов с отрицательным ПЦР-тестом, сообщают СМИ.
Краснодарский край принял решение с 1 августа принимать на курорты россиян только с наличием сертификата о вакцинации от коронавируса. Для непривитых планируется закрыть гостиницы Анапы, Сочи, Геленджика.
По словам самой Догузовой, она попросила губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева принимать туристов с отрицательными тестами.