СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — ПРАЙМ. Крым остается открытым для туристов, россиянам по приезде не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики. Ростуризм рекомендует туристам вакцинироваться от COVID-19

"Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", — говорится в сообщении.

При этом в аэропорту, на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.

"При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения — отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются", — подчеркнули в министерстве.

В министерстве также отметили, что во всех общественных местах и транспорте действует масочный режим, в закрытых помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма. Ростуризм рекомендует страховаться от коронавируса при выезде за рубеж

Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдается дистанция между столиками. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до 10 человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район — там залы можно заполнять не более чем на 50%.

"Запрещено в Крыму: работа хостелов; в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште — работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита", — подчеркнули в министерстве

Кроме того, также под запретом остается работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций, проведение ярмарок, мастер-классов и розыгрышей в торговых центрах.

"Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено", — подчеркнули в министерстве.