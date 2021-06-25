МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Продажи туров в Краснодарский край с заездами на июль за сутки упали на 30%, на август — на 80%, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Туроператоры фиксируют "шквал" аннулирований туров в Краснодарский край

"Продажи туров в Краснодарский край с заездами на июль за сутки упали на 30%, на август — на 80% в среднем по рынку. Мы примерно так и прогнозировали, но не думали, что июль потеряет так много. Предварительно оценивали, что на июль продажи упадут на 15% максимум, но никак не на 30%", — сказала Ломидзе.

"Аннуляции туров идут и на июль, и на август, но мы пока не считали количество, потому что надеемся на смягчение. Нам несколько турагентов написали, что их клиенты отменили все заявки на август. Да, это пока не репрезентативная картина, конечно, но сам факт говорит уже о многом", — добавила она.

А по поводу писем, которые АТОР в четверг направил в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и в Ростуризм, Ломидзе сказала, что ассоциация получила уведомление, что письма получены и началось их рассмотрение. Россиянам напомнили правила возврата денег за отменену путевок на Кубань

Кондратьев накануне заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. И ранее в пятницу власти края заявили, что на данный момент не рассматривают никаких изменений в новые правила для туристов.

АТОР в свою очередь обратилась к властям с предложением разрешить приезжать на отечественные курорты не только с сертификатом о вакцинации, но и с другими документами — например, со справкой о перенесенной болезни.