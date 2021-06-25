МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россияне при бронировании туров, в том числе — в Турцию, должны помнить о ряде правил, чтобы не попасться на уловки мошенников, например, стоит проверять адрес сайта туркомпании и ее включение в реестр туроператоров, сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Продажи туров на Кубань рухнули за сутки

"Не следует доверять контекстной рекламе в социальных сетях, поисковиках, а также рассылкам, баннерам в бесплатных мобильных приложениях и так далее. Мошенники работают со всеми этими каналами. У них также может быть служба поддержки, колл-центр, страницы в соцсетях со множеством подписчиков и даже выглядящие реальными документы с печатями и подписями", — сказал Куканов, слова которого приводятся в сообщении организации.

Он также посоветовал пользоваться известными и проверенными туроператорами, в подлинности страниц которых турист уверен. "Не приобретайте билеты на сайтах неизвестных вам фирм, особенно если форма оплаты — перевод на карту частному лицу", — предостерег представитель Роскачества.

Помимо этого, по его словам, стоит проверить, включен ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания поездки. Кроме того, следует проверять доменное имя ресурса и дату его создания через специальный сервис, а также наличие протокола HTTPS и действующего сертификата безопасности в адресной строке браузера. Россиянам напомнили правила возврата денег за отменену путевок на Кубань

"Плохой признак, если за тур просят сразу внести полную стоимость (например, обещая в этом случае сделать большую скидку), особенно если при этом давят на необходимость быстрого принятия решения. Есть риск, что это мошенничество", — отметил Куканов. В целом при бронировании тура стоит соблюдать общие правила безопасности в сети: пользоваться антивирусом, использовать для интернет-покупок не зарплатную, а отдельную, желательно виртуальную карту.

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества также отметил, что туристов, которые бронируют отели самостоятельно, турецкая сторона дополнительно просит проверять наличие у объекта сертификата эксплуатации от Министерства культуры и туризма, соответствие заявленному количеству звезд. В договорах, которые составляются онлайн, нужно проверять адрес, название и контактную информацию на сайте, где производится бронирование.

Кроме того, следует убедиться, что информация об объекте или туристическом агентстве зафиксирована профессиональными ассоциациями, и проверить наличие сайта, на котором будет выполнено бронирование в турецкой информационной системе электронной торговли (ETBIS). "Перед отправлением в Турцию в любом случае необходимо заранее предоставить справку о вакцинации против COVID-19 либо пройти ПЦР-тест (уточните требования у вашего туроператора)", — заключил Куканов.