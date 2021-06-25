2021-06-25T16:00:00+03:00
2021-06-25T16:18:24+03:00
2021-06-25T16:00:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210625/834036216.html
На Кубани допустили прием туристов, привитых иностранными вакцинами
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что постановлением губернатора региона не установлен запрет на использование туристами сертификатов о вакцинации... ПРАЙМ, 25.06.2021
вакцинация, отдых, кубань, туризм, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83403/61/834036106.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83403/61/834036106.jpg
https://1prime.ru/images/83403/61/834036105.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83403/61/834036105.jpg
https://1prime.ru/images/83403/60/834036093.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83403/60/834036093.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОДАР, 25 июн — ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что постановлением губернатора региона не установлен запрет на использование туристами сертификатов о вакцинации против коронавируса иностранными препаратами.
"Запрета на использование иностранных вакцин данным постановлением губернатора не установлено", — сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора, отвечая на вопрос о возможности заселения в краснодарские отели туристов с иностранными сертификатами о вакцинации.