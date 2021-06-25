КРАСНОДАР, 25 июн — ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что постановлением губернатора региона не установлен запрет на использование туристами сертификатов о вакцинации против коронавируса иностранными препаратами.

"Запрета на использование иностранных вакцин данным постановлением губернатора не установлено", — сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора, отвечая на вопрос о возможности заселения в краснодарские отели туристов с иностранными сертификатами о вакцинации.