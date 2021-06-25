МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Доля россиян, предпочитающих поехать на отдых в Турцию, составляет 63%, сообщили РИА Новости в сервисе по бронированию туров Level.Travel.

"Доля Турции в продажах c понедельника по четверг включительно составила 63% со средним чеком 123,3 тысячи рублей. Доля российских курортов — 21% со средним чеком почти в три раза ниже — 41 тысяча рублей, Абхазии — 4%", — сообщили в сервисе. Путевки в Турцию с начала недели подорожали на 3-5%

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила РИА Новости, что с начала недели стоимость туров в Турцию выросла на 3-5%. В пресс-службе туропетарора Tez Tour в свою очередь отметили, что к 29 июня они ожидают, что стоимость путешествий по сравнению с 22 июня вырастет в среднем на 15%.

"В первые дни после возобновления авиасообщения цены на отдых в Турции из-за ажиотажного спроса колоссально росли. К настоящему моменту прайс стабилизировался, несмотря на то, что интенсивный рост продаж продолжается", — рассказали в компании.

В туроператоре Anex Tour также подчеркнули, что спрос на турецкие курорты стабилизировался. "Сейчас ежедневные продажи близки к тем, что обычно бывают в этот период, ведь мы находимся на начале высокого сезона по Турции", — сказали в компании.

Туроператоры отметили, что после введения временного ограничения авиасообщения с Турцией многие турецкие отели пошли навстречу российскому турбизнесу и туристам, предоставив периоды для переноса заявок без доплат. "Многие воспользовались этой возможностью и перенесли свои путевки на конец июня, осень или на первоначальные даты тура, но в 2022 году", — добавили Anex Tour.

"Отели преимущественно лояльно подошли к вопросу переноса несостоявшихся туров, но в связи с увеличивающейся загрузкой стремятся ограничить действия этих условий. У наших клиентов сегодня была последняя возможность перебронировать отдых по акции с сохранением стоимости бронирования на удобные вылеты в 2021 году", — рассказали в Tez Tour.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в эту страну из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.