МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сообщения в соцсетях об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за COVID являются не соответствуют действительности, сообщает Росавиация. Турсервис назвал долю россиян, желающих поехать в Турцию

Ранее в соцсетях появилась информация, что продажа авиабилетов на внутренние рейсы в России якобы будет осуществляться только на основании QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации.

"В социальных сетях появилось фейковое сообщение о том, что якобы вводятся ограничения на приобретение авиабилетов, связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Росавиация официально информирует, что указанные сообщения не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

"Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации. Порядок приобретения билетов и допуск авиапассажиров на борт воздушного судна осуществляется в соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", — отмечает Росавиация.

Ведомство добавляет, что в российских аэропортах и на воздушных судах предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с COVID-19. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции российские авиакомпании и аэропорты руководствуются методическими указаниями по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.