БЕРЛИН, 25 июн — ПРАЙМ. В ФРГ с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов коронавируса, сообщил в пятницу институт Роберта Коха. Песков призвал ускорить цепочку производства вакцин от COVID-19

"Новые регионы с вариантами вируса — регионы с особенно высоким риском заражения из-за широкого распространения определенных вариантов вируса SARS-CoV-2. Португалия теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса. Классификация Португалии как зоны распространения вариантов вируса… первоначально (действует) в течение двух недель. Продление возможно. Российская Федерация теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса", — написано на сайте ведомства.

Указывается, что данное положение "вступает в силу со вторника, 29 июня". Собянин уточнил указ о переводе 30% сотрудников на удаленку

Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, говорится в сообщении dpa.

Согласно информации на сайте института Роберта Коха, все въезжающие в ФРГ из регионов риска, а также из регионов повышенного риска (или регионов с распространением вариантов вируса) в связи с угрозой заражения коронавирусом должны в течение 10 дней до въезда пройти цифровую регистрацию (DEA). Также при въезде необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19, справку о полной вакцинации от COVID-19 вакцинами, признанными в ЕС, или справку о выздоровлении после инфекции COVID-19.

Дополнительно при въезде из регионов с распространением вариантов вируса отрицательный тест на COVID-19 должен быть предъявлен независимо от наличия справки о вакцинации или о перенесенной болезни.

После приезда из региона риска или повышенного риска необходимо соблюдать 10-дневный карантин, который при определенных условиях может быть сокращен. После пребывания в регионе с распространением вариантов коронавируса карантин составляет 14 дней и не может быть сокращен.