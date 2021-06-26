МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Возобновление чартерных рейсов напрямую в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — одно из наиболее ожидаемых открытий этого туристического сезона. Об этом пишет "МК" со ссылкой на слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

Он рассказал россиянам, что дата возобновления чартерных на курорты Египта пока еще неизвестна. "Прогнозы, которые звучат от авиационных властей России и наших египетских коллег — конец июня — начало июля: это приблизительные сроки старта полетов", — отметил Горин.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв согласился с тем, что сообщение может быть восстановлено уже в июле. По его мнению, скорее всего условия въезда в Египет будут такими же, как те, которые действуют сейчас почти для всех выездных направлений: по предъявлении в российском аэропорту или на месте свежих ПЦР-тестов или моментальных тестов на антигены либо справки о перенесенном за последние полгода заболевании, помимо понятного варианта со справкой о вакцинации "Спутником". Минпромторг ожидает скорой доработки вопроса по полетам на курорты Египта

Эксперты считают, что по опыту прошлых лет можно сказать о будущем выборе россиян. Предпочтение будет отдано аэропорту Шарм-эш-Шейха, так как он расположен всего в 18 километрах от города, а рядом находятся популярные у туристов курорты Дахаба, Таба и Нувейбы. Также большой туристический поток пройдет и через авиагавань Хургады.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в свою очередь, отметил, что отток туристов из России будет незначительным, так как многие успели забронировать туры в нашей стране, и не будут менять планы. "Из-за открытия Египта цены в России немного стабилизируются (снижение произойдет в пределах 5-10%), но большого падения стоимости отдыха ждать не стоит — слишком велик отложенный спрос (в прошлом году не все успели провести отпуск из-за пандемии)", — добавил он.

Эксперт считает, что после возобновления полетов, стоимость тура в Египет станет доступной — в среднем недельный тур в Шарм-эш-Шейх с проживанием в трехзвездочном отеле составит 75-85 тысяч рублей на человека.