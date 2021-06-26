СУХУМ, 26 июн — ПРАЙМ. Два поезда, следующие из Абхазии в Санкт-Петербург и Сочи, остановлены из-за аварии на железной дороге, сообщает пресс-служба МЧС республики. Эксперт ожидает ажиотажного спроса на жилье в Сочи после закрытия Турции

В субботу скорый поезд "Москва — Сухум" врезался в Гагре в экскаватор, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Никто из пассажиров не пострадал.

"Из-за аварии на железной дороге в районе Гагры скорый поезд "Сухум — Санкт-Петербург" и электропоезд "Сухум — Сочи" вынужденно остановлены на вокзале города Гудаута", — говорится в сообщении.

Уточняется, что у составов организовано дежурство двух пожарных машин, двух автоцистерн с питьевой водой, двух машин скорой медицинской помощи, а также 20 спасателей.

"Пассажирам, опаздывающим на авиарейсы из аэропорта города Сочи, предложено пересесть на автомобильный транспорт для дальнейшей доставки в аэропорт", — отмечают в ведомстве.

На месте стоянки поездов побывали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и глава МЧС Лев Квициния. Определены меры по обеспечению безопасности пассажиров остановленных составов.