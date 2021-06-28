Туроператоры не ожидают падения спроса на Грецию из-за новых ограничений
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Падения спроса россиян на туры в Грецию из-за новых ограничений, которые страна вводит с 30 июня, не ожидается, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.
Власти Греции изменили правила въезда в страну для российских туристов. С 30 июня все въезжающие в Грецию россияне обязаны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или справку с отрицательным диагнозом РАПИД (антиген) теста на коронавирус COVID-19 за 48 часов. В Греции все россияне должны пройти обязательный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус в точках въезда и дождаться на месте результата. Новые правила распространяется на туристов от 12 лет.
"Кардинальных изменений по требованиям въезда в Грецию после введения правительственными органами страны дополнительных ограничений, вступающих в силу с 30 июня, не произойдет", — заверил управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. Он отметил, что время ожидания из-за прохождения ПЦР-теста на границе, увеличится незначительно — примерно на 10-15 минут.
"В связи с данными нововведениями снижения спроса на направление не отмечается. Греция по-прежнему остается одной из наиболее востребованных стран у наших клиентов", — дополнил он. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, в свою очередь, также отметил, что его компания тоже не ждет снижения спроса со стороны российских туристов.
"Мы не думаем, что текущие ограничения скажутся на спросе. Они похожи, так или иначе, на те ограничения, которые сейчас действуют в стране. Единственным небольшим барьером могут стать обязательные ПЦР-тесты, которые необходимо сдать за 72 часа, так как клиники во многих регионах России перегружены", — сказал Мурадян.
Харитидис также отметил, что одним из поводов внедрения в Греции новых ограничений, является предоставление россиянами недействительных сертификатов о вакцинации. "Решение связано с двумя факторами: во-первых, с ростом заболеваемости COVID-19 в России, во-вторых, с тем, что некоторые наши соотечественники предоставляли недействительные сертификаты вакцинации и оказывались "положительными" при выборочном тестировании на пропускных пунктах страны", — добавил он.
"Единственная категория путешественников, которой изменения могут создать неудобства, — привитые граждане России, так как теперь не будет возможности въехать в Грецию по сертификату вакцинации", — добавил Харитидис. Собеседник агентства также напомнил, что в справках об отсутствии заболевания должны быть указаны имя и фамилия владельца как в паспорте. Документы об отсутствии заболевания принимаются на английском или русском языках.
https://1prime.ru/tourism/20210628/834052092.html