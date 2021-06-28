МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Падения спроса россиян на туры в Грецию из-за новых ограничений, которые страна вводит с 30 июня, не ожидается, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Турсервис назвал долю россиян, желающих поехать в Турцию

Власти Греции изменили правила въезда в страну для российских туристов. С 30 июня все въезжающие в Грецию россияне обязаны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или справку с отрицательным диагнозом РАПИД (антиген) теста на коронавирус COVID-19 за 48 часов. В Греции все россияне должны пройти обязательный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус в точках въезда и дождаться на месте результата. Новые правила распространяется на туристов от 12 лет.

"Кардинальных изменений по требованиям въезда в Грецию после введения правительственными органами страны дополнительных ограничений, вступающих в силу с 30 июня, не произойдет", — заверил управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. Он отметил, что время ожидания из-за прохождения ПЦР-теста на границе, увеличится незначительно — примерно на 10-15 минут.

"В связи с данными нововведениями снижения спроса на направление не отмечается. Греция по-прежнему остается одной из наиболее востребованных стран у наших клиентов", — дополнил он. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, в свою очередь, также отметил, что его компания тоже не ждет снижения спроса со стороны российских туристов. Эксперт рассказал, сколько будут стоить туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

"Мы не думаем, что текущие ограничения скажутся на спросе. Они похожи, так или иначе, на те ограничения, которые сейчас действуют в стране. Единственным небольшим барьером могут стать обязательные ПЦР-тесты, которые необходимо сдать за 72 часа, так как клиники во многих регионах России перегружены", — сказал Мурадян.

Харитидис также отметил, что одним из поводов внедрения в Греции новых ограничений, является предоставление россиянами недействительных сертификатов о вакцинации. "Решение связано с двумя факторами: во-первых, с ростом заболеваемости COVID-19 в России, во-вторых, с тем, что некоторые наши соотечественники предоставляли недействительные сертификаты вакцинации и оказывались "положительными" при выборочном тестировании на пропускных пунктах страны", — добавил он.

"Единственная категория путешественников, которой изменения могут создать неудобства, — привитые граждане России, так как теперь не будет возможности въехать в Грецию по сертификату вакцинации", — добавил Харитидис. Собеседник агентства также напомнил, что в справках об отсутствии заболевания должны быть указаны имя и фамилия владельца как в паспорте. Документы об отсутствии заболевания принимаются на английском или русском языках.