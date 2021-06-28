АФИНЫ, 28 июн — ПРАЙМ. Прибывшие в Грецию из России туристы будут бесплатно проходить обязательный экспресс-тест на коронавирус, в случае положительного результата им сделают ПЦР-тест, сообщил РИА Новости управляющий директор компании "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. Туроператоры не ожидают падения спроса на Грецию из-за новых ограничений

Все въезжающие в Грецию россияне с 30 июня обязаны проходить экспресс-тест или ПЦР-тест на коронавирус на границе, до получения результатов они будут находиться в контрольной зоне на въезде. Такое решение принято, чтобы снизить риск распространения коронавируса COVID-19. Граждане России, вне зависимости от наличия сертификата вакцинации или справки о перенесённом заболевании, должны предоставить отрицательный лабораторный тест ПЦР за 72 часа или экспресс-тест за 48 часов до въезда. На границе по прибытии в Грецию они должны пройти еще одну проверку.

"Всем, кто прилетает, делают тест бесплатно. Как разъяснили в аэропорту Ираклиона, прилетающие проходят экспресс-тест. Результат приходит за 10-15 минут, и пассажиры сразу же могут отправляться дальше. Если же выявляется кто-то положительный, то только они сдают мазок на ПЦР и отправляются в обсерватор. Если не подтверждается, то они продолжают отпуск. Если подтверждается положительный результат, остаются на карантине", — сказал Харитидис. "Весь процесс задержится на 10-15, может на 20 минут", — добавил он.

По его словам, в воскресенье у трех россиян экспресс-тест оказался положительным, но ПЦР дал отрицательный результат, и все продолжили поездку, в субботу же у четырех человек был положительный экспресс-тест, у одного из них результат ПЦР-обследования в итоге оказался отрицательным. Он продолжил поездку, а оставшиеся трое помещены в гостиницу для инфицированных. В Греции выделено несколько гостиниц для карантина туристов на случай обнаружения инфекции. "Многие туристы не понимали, как будет проходить процесс, и начинали путаться", — сказал он. ФАС проверяет обоснованность роста цен на ПЦР-тесты

В афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса открыты также пункты проверки на коронавирус вне "чистой" зоны. Стоимость экспресс-теста составляет 20 евро, ПЦР-теста — 60 евро. "Это для тех, кто хочет или должен сделать тест перед вылетом в свою страну", — пояснил Харитидис.

По решению правительства на карантине человек должен находиться десять дней. В это время запрещено покидать место проживания. В Греции предусмотрено суровое наказание за нарушение — 5 тысяч евро. При выявлении инфицированного на борту самолета, проверят также пассажиров, летевших на соседних креслах. Весь борт на карантин не отправят.

В 2020 году власти Греции зарезервировали несколько гостиниц в разных районах страны, большинство из них стояли пустыми — туристов с ковидом практически не было. В этом году эта практика продолжена, были также зарезервированы несколько отелей.