МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Продажи туров в Турцию за неделю выросли на 5%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Пошло оживление спроса в сторону Турции, но пока не взрывное. Новые продажи выросли и объективный рост заметен, но динамика не резкая, в пределах 5% с прошлой недели. Сложно эту динамику приписать только изменениям в Краснодарском крае", — сказала Ломидзе.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в эту страну из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.