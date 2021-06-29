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"Победа" с 17 июля начнёт летать в Турцию из "Шереметьево"
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Российская авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 17 июля запустит первое международное направление из московского аэропорта "Шереметьево" — турецкую Аланию,... ПРАЙМ, 29.06.2021
туризм, турция, авиакомпания победа, туризм, новости, бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 17 июля запустит первое международное направление из московского аэропорта "Шереметьево" — турецкую Аланию, говорится в сообщении лоукостера.
"Победа" с мая начала полеты из аэропорта "Шереметьево", пока выполняет оттуда только внутрироссийские рейсы. До этого авиакомпания летала из московского "Внуково", уходить из этого аэропорта лоукостер не планирует.
"Лоукостер "Победа"… с 17 июля начнёт выполнять ежедневные рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Турцию – в Аланию. Продажа билетов открылась 29 июня на официальном сайте компании", — говорится в сообщении.
Лоукостер отмечает, что Алания станет первым международным направлением "Победы" из "Шереметьево". А с 1 августа лоукостер удвоит частоту полётов в Турцию из этого аэропорта: начнутся ежедневные рейсы в аэропорт Анталии.
"Победа" с 1 июля возобновляет программу полётов в Турцию. Из московского аэропорта "Внуково" с 1 июля начинаются полёты в Анталию и Аланию, с 1 августа – в Бодрум, Даламан и Стамбул. Восстановление программы полётов в Турцию из регионов планируется поэтапно в течение летнего сезона.