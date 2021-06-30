АФИНЫ, 30 июн – ПРАЙМ. Порядок въезда граждан России в Грецию меняется с 30 июня: начиная с 6.00 все прибывающие из России пассажиры старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста со сроком действия 72 часа до въезда или экспресс-теста, сделанного за 48 часов, на COVID-19. Документ может быть на русском языке.

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Все пассажиры из России также проходят обязательное тестирование в аэропорту прибытия. До получения результатов они будут находиться в контрольной зоне на въезде. В случае выявления инфекции человек принудительно помещается на карантин на десять дней.

Кроме того, не позднее чем за сутки до въезда надлежит заполнить анкету на travel.gov.gr, после чего пассажиру будет направлен QR-код, предъявляемый при посадке на борт самолета.

Власти Греции пояснили изменения условий въезда в страну постоянных жителей Российской Федерации "необходимостью снизить риск распространения коронавируса COVID-19".

"Для пассажиров из России обязателен отрицательный тест для вакцинированных людей", — говорится в НОТАМе управления гражданской авиации Греции.

"Управление гражданской авиации объявляет об изменении к авиационной директиве, касающейся условий въезда в Грецию для пассажиров, постоянно проживающих в России, которое вступит в силу со среды, 30 июня 2021 года, в 06.00 утра. В частности, изменены два условия въезда в страну, направленные на ограничение распространения COVID-19", — говорится в документе, поступившем в РИА Новости.

"Все путешественники, постоянные жители из России, направляющиеся в Грецию, должны иметь отрицательный сертификат ПЦР (72 часа) или экспресс-тест (48 часов). Эта мера является обязательной и распространяется на всех пассажиров, постоянно проживающих в России, независимо от того, вакцинированы они или нет. Кроме того, все путешественники / постоянные жители из России должны будут пройти тест на COVID-19 по прибытии в Грецию. В случае положительного диагноза они будут помещены в карантин на десять (10) дней. В последний день карантина потребуется отрицательный результат ПЦР", — говорится в директиве.

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Результаты экспресс-теста приходят за 10-15 минут, и пассажиры сразу же могут отправляться дальше. Так что задержка будет незначительной.

Те, у кого выявляется положительный результат, сдают мазок на ПЦР и отправляются на карантин. Если коронавирус не подтверждается, то они продолжают отпуск. Если подтверждается положительный результат, остаются на карантине.

В воскресенье, 27 июня, у трех граждан России был положительный экспресс-тест, но ПЦР дал отрицательный результат, и все продолжили поездку. В субботу, 26 июня у четырех человек был положительный экспресс-тест, но у одного из них результат ПЦР-обследования оказался отрицательным. Он продолжил поездку, три человека помещены в гостиницу для инфицированных.

В Греции выделено несколько гостиниц для карантина туристов на случай обнаружения инфекции.

В течение десяти дней запрещено покидать место проживания. В Греции предусмотрено суровое наказание за нарушение – пять тысяч евро.

При выявлении инфицированного на борту самолета, проверят также пассажиров, летевших на соседних креслах. Весь борт на карантин не отправят.

В 2020 году власти Греции зарезервировали несколько гостиниц в разных районах страны, большинство из них стояли пустыми – туристов с ковидом практически не было. В этом году эта практика продолжена, были также зарезервированы несколько отелей.

В афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса открыты также пункты проверки на коронавирус вне "чистой" зоны. Стоимость экспресс-теста составляет 20 евро, ПЦР-теста – 60 евро. Они работают для тех туристов, кто хочет проверить состояние здоровья, или должен сделать тест перед вылетом в свою страну.

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Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 26 стран. Это Албания, Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Япония, Израиль, Канада, Белоруссия, Ливан, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд.

Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами, через все международные аэропорты Греции, через открытые морские порты — Патры, Игуменица и Керкира, и через несколько пограничных пунктов пропуска.

Особые условия действуют для граждан России и Черногории.