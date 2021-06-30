МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Сокращение авиаперевозок на Кубань из-за новых требований к экипажам для заселения в отели может привести к повышению стоимости туров, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли. "Победа" дарит скидки на билеты в Краснодарский край

Во вторник источник РИА Новости сообщил, что обязанность авиаэкипажей с 1 июля заселяться в отели Кубани только по ПЦР-тестам или сертификатам о вакцинации может привести к отказу от половины рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик. Власти Кубани позднее сообщили, что в целях сохранения стабильной работы транспортных предприятий окажут содействие компаниям-перевозчикам по вопросам заселения в отели в соответствии с новыми антиковидными правилами.

"Интурист" не планирует снимать собственную полетную программу в Сочи. Загрузка рейсов из регионов и Москвы высокая, несмотря ни на что туристы очень ждут своего отпуска и встречи с черноморскими пляжами Кубани. Но если будет сокращение перевозки, то цены на путевки начнут расти", — сообщили в пресс-службе туроператора.

В туроператоре "Алеан" также считают, что в случае сокращения количества рейсов стоимость туров в Краснодарский край неминуемо вырастет. "Безусловно, сокращение рейсов увеличит стоимость авиабилетов. Еще одна проблема – рейсы из регионов. В этом году их особенно много, но если начнутся отмены, то для туристов это означает существенные дополнительные финансовые и временные траты – лететь придется или через Москву, или через другие аэропорты", — прокомментировали в пресс-службе компании. Сертификат о вакцинации не пройдет: Греция меняет порядок въезда россиян

В туроператоре отметили, что тарифная политика авиакомпаний в условиях высокой конкуренции и переизбытка перевозок на пляжных российских направлениях компенсировала рост цен в отелях, и по итогу средний чек, в зависимости от направления, на июль–август снизился от 1 до 15%. "Речь идет о Симферополе и Сочи, так как именно в эти аэропорты заявлено рекордное количество рейсов. В прошлом году наблюдалась такая же ситуация: авиакомпаниям из-за пандемии и закрытых зарубежных стран летать было некуда и стоимость авиабилетов снизилась до 30%. Даже в августе можно было найти билеты в Сочи стоимостью около 8 тысяч рублей туда – обратно", — рассказали в компании.

В "Алеан" также уточнили, что в 2021 году больше туристов отдают предпочтение авиаперевозке, тогда как в прошлом году в лидерах были путешествия на машине. "Согласно нашим данным, из-за опасения заразиться коронавирусом в прошлом году авиаперевозку выбрали всего 24% туристов, 31% — поезд, 45% туристов путешествовали на собственном автомобиле. В этом году наоборот – много перевозки, и туристы снова стали пересаживаться на авиа. При этом, в целях экономии большая часть предпочитает невозвратные тарифы", — заключили в туроператоре.