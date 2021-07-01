ВЕНА, 1 июл — ПРАЙМ. МИД Австрии исключает Россию из списка опасных стран из-за ситуации с коронавирусом, разрешая въезд полностью привитым, заявил в четверг глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Болгария с 1 июля меняет правила въезда в страну

Он сообщил, что снимается запрет на въезд в Австрию из всех стран мира, за исключением регионов распространения мутаций вируса.

"Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идет только о повышенном риске. Это касается России, Китая, Турции, Боснии и Косово. Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый. Для въезда в Австрию из этих стран нужно быть полностью иммунизированным, то есть въехать можно спустя 14 дней после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой. Это правило, с котором можно въехать в Австрию без карантина", — сказал Шалленберг на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Австрия приняла это решение на основе рекомендации ЕС, но продолжает наблюдать за ситуацией в России, где сейчас растет заболеваемость. S7 начнет выполнять регулярные рейсы на греческий Родос

"Это как раз одно из государств, по поводу которого я не могу ничего предсказать, но мы продолжим наблюдать, и я не могу исключить, что, возможно, для России мы будем вынуждены ввести новые меры", — добавил он.

Австрийский министр не уточнил, необходимо ли быть привитым именно одной из одобренных в ЕС или ВОЗ вакцин. Однако ранее Шалленберг сообщил РИА Новости, что рано или поздно нужно будет принять тот факт, что у людей в разных странах разные вакцины, и ради восстановления свободы передвижения принимать всех, кто привился или имеет антитела.