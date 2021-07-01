СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Рекордный рост турпотока зафиксирован в Крыму за первое полугодие, в регионе отдохнули почти 3,3 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Таиланд открыл для туристов Пхукет

"В этом году мы фиксируем рекордный рост турпотока в Крым. По итогам первого полугодия турпоток вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3 миллионов 289,2 тысячи туристов", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, только в июне в Крыму отдохнули более 1,3 миллиона туристов, что на 43% больше, чем в июне 2019 года. При этом 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — авиасообщением, 8% — по железной дороге.

"Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%. Для сравнения: в 2019 году объекты в этот период были загружены в среднем на 68%", — подчеркнул Аксенов.