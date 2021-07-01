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В Крыму зафиксировали рекордный рост турпотока
Туризм
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Рекордный рост турпотока зафиксирован в Крыму за первое полугодие, в регионе отдохнули почти 3,3 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "В этом году мы... ПРАЙМ, 01.07.2021
отпуск, крым, туризм, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Рекордный рост турпотока зафиксирован в Крыму за первое полугодие, в регионе отдохнули почти 3,3 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В этом году мы фиксируем рекордный рост турпотока в Крым. По итогам первого полугодия турпоток вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3 миллионов 289,2 тысячи туристов", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, только в июне в Крыму отдохнули более 1,3 миллиона туристов, что на 43% больше, чем в июне 2019 года. При этом 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — авиасообщением, 8% — по железной дороге.
"Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%. Для сравнения: в 2019 году объекты в этот период были загружены в среднем на 68%", — подчеркнул Аксенов.